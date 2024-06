Polizei Hagen

POL-HA: Frau nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Freitag (21.06.) geriet ein Paar in Altenhagen gegen 17 Uhr in einen Streit. Hierbei verletzte eine 21-Jährige ihren Lebensgefährten. Der Hagener gab an, dass ihn seine Freundin zunächst als "Hurensohn" beleidigte. Während des Konfliktes habe sie ihm dann mehrfach in das Gesicht geschlagen. Sie habe darüber hinaus eine Tischlampe genommen und ihn auch damit geschlagen. Die Hagenerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie ihren Freund nicht körperlich angegriffen habe. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die 21-Jährige wurde der Wohnung verwiesen und erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot. Der leicht verletzte Hagener verzichtete auf eine ärztliche Versorgung vor Ort. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell