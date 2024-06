Polizei Hagen

POL-HA: Mann beschädigt Auto und fährt weg

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Freitag (21.06.) gegen 17 Uhr wurde bei einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Randweg/Wupperstraße ein Fahrzeug leicht beschädigt. Ein 25-Jähriger parkte seinen Peugeot am Fahrbahnrand, als sich ein bisher unbekannter Fahrer mit einem VW von hinten näherte und die Fahrertür touchierte. Einige Meter weiter hielt der VW an, der Fahrer stieg aus und rannte weg. Der 25-jährige Beifahrer setzte sich derweil auf den Fahrersitz und flüchtete. Durch weitergehende polizeiliche Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Beifahrer über keine Fahrerlaubnis verfügt. Die Identität des ursprünglichen Fahrers ist bisher ungeklärt. Er wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist circa 170 cm groß, hat eine dünne Statur und kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er ein beiges T-Shirt. Der 25-Jährige wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zudem leiteten die Beamten gegen den unbekannten Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht ein. Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (qua)

