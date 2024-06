Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb kehrt nach Parfum-Diebstahl ins Geschäft zurück

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitag (21.06.) verfolgte ein Ladendetektiv einer Drogerie in der Hohenzollernstraße über eine Videokamera, wie ein Mann gegen 17.30 Uhr mehrere Parfum-Flakons aus der Verpackung nahm und die Sicherung entfernte. Unmittelbar danach verließ der Ladendieb das Geschäft über einen Seitenausgang. Der Mitarbeiter konnte den 47-Jährigen außerhalb des Geschäfts nicht mehr antreffen. Nach wenigen Minuten erschien der Hagener jedoch erneut in der Drogerie. Der Mitarbeiter stoppte den Ladendieb, führte ihn in sein Büro und verständigte die Polizei. Der Mann versteckte das Diebesgut zuvor in einem Gebüsch im Volkspark. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den 47-Jährigen. (qua)

