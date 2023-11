POL-HWI: Polizei prüft Sachverhalt zum verdächtigen Ansprechen von Kindern

Wismar (ots) - Am gestrigen Montag stellten Wismarer Polizeibeamte ein im Hafenbereich abgestelltes Quad sicher. Dieses wurde im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes als gestohlen gemeldet. Am Montagmittag wurden Einsatzkräfte aufgrund eines Hinweises auf ein im Hafenbereich abgestellten Quad aufmerksam. Die Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses in der Nacht zum 12. November in der Störtebeker Straße in ...

