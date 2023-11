POL-HWI: Polizei stellt gestohlenes Quad sicher

Wismar/Grevesmühlen (ots) - Nachdem es am zurückliegenden Freitag (10. November) in Wismar und Grevesmühlen zu mehreren Geldbörsendiebstählen gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Am Vormittag und in den Mittagsstunden des 10. November meldeten sich fünf Geschädigte bei der Polizei in Wismar und Grevesmühlen, um den Diebstahl ihrer Geldbörsen ...

mehr