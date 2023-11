Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei prüft Sachverhalt zum verdächtigen Ansprechen von Kindern

Proseken (ots)

Die Polizei in Wismar geht gegenwärtig Hinweisen zum verdächtigen Ansprechen von Kindern nach. Am 10. November gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei von besorgten Eltern informiert. Demnach soll sich der Sachverhalt am frühen Freitagabend auf einem Spielplatz in Proseken ereignet haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine männliche Person kurz vor 18:00 Uhr zwei Kinder auf dem Spielplatz in englischer Sprache angesprochen haben. Offenbar habe der augenscheinlich 17- bis 20-jährige Mann den Kindern ein Geschenk geben wollen. Einen Beutel mit einem Plüschtier trug er nach Angaben der Hinweisgeber bei sich. Eltern, die sich ebenfalls auf dem Spielplatz befanden, verneinten die Annahme des Geschenkes und forderten den Mann zum Verlassen der Örtlichkeit auf. Eltern und Kinder verließen anschließend den Spielplatz und informierten, nachdem sie zu Hause angekommen waren, die Wismarer Polizei. Die eingesetzten Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar konnten die Person im Bereich der Ortschaft Proseken nicht feststellen.

In den sozialen Netzwerken ist dieses Thema bereits angekommen. Durch die Nutzung verschiedenster Messenger-Dienste und sozialer Netzwerke kann sowohl unter Eltern als auch in den Schulen bzw. Kindergärten eine Unruhe entstehen, die sich täglich potenziert und auf angrenzende Bereiche übergreifen kann. Viele Eltern sind daher in solchen Situationen sehr verunsichert.

Die Polizei kann die Sorgen der Eltern sehr gut nachvollziehen und geht jedem Hinweis mit großer Sorgfalt nach. Daher bittet die Wismarer Polizei die Bevölkerung um Hinweise zu diesem oder zu ähnlichen Vorfällen. Persönlich oder unter der Telefonnummer 03841 203 0 nimmt das Polizeihauptrevier Wismar rund um die Uhr Hinweise entgegen. Je schneller Hinweise die Polizei erreichen, desto schneller kann sie auch handeln. Deshalb sollten Sachverhalte dieser Art stets ohne Zeitverzug bei der örtlichen Polizei oder beim Notruf der Polizei unter 110 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell