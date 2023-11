POL-HWI: Bewohner beobachten Einbrecher in ihrem Haus

Wismar (ots) - Am gestrigen Tag wurde ein 24-jähriger Mann gegen 15:00 Uhr durch Zeugen daran gehindert, einen E-Scooter vom Gelände der Fachhochschule in Wismar zu entwenden. Zeugen beobachteten, wie der Mann sich an dem Hinterrad des Rollers zu schaffen machte. Bevor er das Hinterrad und damit auch das am E-Scooter angebrachte Schloss entfernen konnte, hielten die Zeugen ihn auf und verständigten die Polizei. Durch ...

