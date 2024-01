Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 50-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Antonistraße leicht verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Kleinkraftrad in südliche Richtung und stieß an der Kreuzung Brüderstraße mit dem querenden Mercedes-Benz eines 49-Jährigen zusammen. Der 50-Jährige wurde am Unfallort von Rettungssanitätern erstversorgt. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2800 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell