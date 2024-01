Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtjähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Ein achtjähriger Junge wurde am Donnerstag, gegen 15.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Oberonstraße leicht verletzt. Er überquerte in Begleitung seiner Mutter zu Fuß die Fahrbahn in Höhe Titaniapark und wurde dabei von den in Richtung Norden fahrenden Mercedes-Benz eines 40-Jährigen erfasst. Der Junge musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in die Kinderklink gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand kein Schaden. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell