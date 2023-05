Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittler haben weitere Erkenntnisse zum überfallenen Auslieferungsfahrer in Varel und bitten die Bevölkerung um Mithilfe

Varel (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am 16. Mai zu dem Diebstahl von mehreren Paketen. Was war passiert? Mitten in der Stadt wurde zur Mittagszeit in der Neumühlenstraße ein Auslieferungsfahrer überfallen. Nachdem der Fahrer vor einem Auslieferungsort angehalten hatte, öffneten zwei Insassen eines PKW Mercedes die Türen des Auslieferungsfahrzeuges. Nach ersten Informationen schlug einer der Täter dem 42-jährigen Opfer ins Gesicht und entwendete anschließend mehrere Pakete.

Auf die PM vom 17.05. wird hingewiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5511702

Im Rahmen der nunmehr fortgeführten Ermittlungen sucht die Polizei in diesem Zusammenhang nach einem älteren Mercedes Benz Coupé mit FRI-Kennzeichen in schwarz mit auffällig grünen "Bastler"-Türen. Einer der beiden männlichen Täter soll lange, weißgraue Haare gehabte haben, die zu einem Zopf gebunden waren.

Da sich die Tat zur Mittagszeit, mitten in der Stadt ereignet hat, hofft die Polizei zur Aufklärung der Tat auf Hinweise aus der Bevölkerung: "Personen, die das Fahrzeug kennen, ergänzende Hinweise zum Fahrzeugführer oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell