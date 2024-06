Polizei Hagen

POL-HA: 9-Jähriger stößt mit Auto zusammen und verletzt sich leicht

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Unfall im Lönsweg verletzte sich am Sonntag (23.06.) ein 9-Jähriger. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der Junge gegen 17.15 Uhr mit einem Bus nach Hause fahren. Der Linienbus stand zu diesem Zeitpunkt bereits an der Bushaltestelle "Boelerheide". Das Kind lief über die Straße, um diesen noch rechtzeitig zu erreichen. Gleichzeitig bog ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes von der Overbergstraße in den Lönsweg ab. Als der Hagener an dem Bus vorbeifahren wollte, der an der Haltestelle stand, betrat das Kind plötzlich die Fahrbahn. Der Autofahrer erfasste den Jungen, der eine Verletzung am Bein erlitt. Eine Rettungswagenbesatzung brachten den leicht verletzten 9-Jährigen in ein Krankenhaus. (qua)

