Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindergarten

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter trieben am vergangenem Wochenende (14.06.2024, 16:00 Uhr - 17.06.2024, 05:45 Uhr) ihr Unwesen in Gera-Lusan. Im Visier - ein Kindergarten in der Kiefernstraße. Dort drangen sie schließlich ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden nach aktuellem Stand mehrere Schlüssel. Den Tätern selbst gelang unerkannt die Flucht. Ein Verantwortlicher des Kindergartens bemerkte den Einbruch am Montagfrüh und informierte die Polizei. Diese leitete die Ermittlungen ein (Bezugsnummer 0155248/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (KR)

