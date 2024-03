POL-EN: Hattingen: Zeug*innen gesucht_ Pkw touchiert Fußgängerin und flüchtet

Sprockhövel (ots) - Am 02.03.2024 gegen 14:50 befährt ein 54-jähriger aus Wuppertal mit seinem Rennrad die Elberfelder Str. in Fahrtrichtung Sprockhövel.Er überholt in Höhe Hausnummer 186 einen 81-jährigen auf seinem Kleinkraftrad. Beim Einscheren kommt es zu einem Kontakt des Hinterreifens des Fahrrades mit dem Vorderrad des Kleinkraftrades. Dadurch kommen ...

mehr