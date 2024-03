POL-EN: Hattingen - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hattingen (ots) - Am 02.03.2024 gegen 12:40 Uhr beabsichtige ein 84-jähriger aus Velbert aus der Elfringhauser Str. nach links in Fahrtrichtung Nierenhof abzubiegen. Hierbei übersah er einen 53-jährigen Kradfahrer, ebenfalls aus Velbert, der seinerseits das Wodantal in Fahrtrichtung Wuppertal befuhr. Bei der Kollision zog sich der Kradfahrer lebensbedrohliche ...

