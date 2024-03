Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Kradfahrer nach Unfall im Wodantal schwerverletzt

Hattingen (ots)

Am 02.03.2024 gegen 12:40 Uhr beabsichtige ein 84-jähriger aus Velbert aus der Elfringhauser Str. nach links in Fahrtrichtung Nierenhof abzubiegen. Hierbei übersah er einen 53-jährigen Kradfahrer, ebenfalls aus Velbert, der seinerseits das Wodantal in Fahrtrichtung Wuppertal befuhr. Bei der Kollision zog sich der Kradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen zu, er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Bochumer Klinik geflogen. Der 84-jährige und seine 82-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde der Unfall durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aufgenommen. Die Unfallstelle blieb zu diesem Zweck bis ca. 18:30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit ca. 40.000EUR beziffert. Nach der Behandlung im Krankenhaus ist der Kradfahrer inzwischen stabil und außer Lebensgefahr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell