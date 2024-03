Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf der L 701

Breckerfeld (ots)

Am 01.03.2024 gegen 14:20 Uhr befuhren eine 33-jährige aus Schalksmühle und eine 18-jährige aus Ennepetal die L701 in Fahrtrichtung Breckerfeld. In Höhe Brenscheider Weg musste die 33-jährige ihre Fahrt verkehrsbedingt verlangsamen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ihr dann die 18-jährige auf. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht, beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

