Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - zwei Verletzte nach Kollision zwischen Fahrrad und Leichtkraftrad

Sprockhövel (ots)

Am 02.03.2024 gegen 14:50 befährt ein 54-jähriger aus Wuppertal mit seinem Rennrad die Elberfelder Str. in Fahrtrichtung Sprockhövel.Er überholt in Höhe Hausnummer 186 einen 81-jährigen auf seinem Kleinkraftrad. Beim Einscheren kommt es zu einem Kontakt des Hinterreifens des Fahrrades mit dem Vorderrad des Kleinkraftrades. Dadurch kommen beide Personen zu Fall. Bei dem Sturz erleidet der 54-jährige schwere und der 81-jährige leichte Verletzungen, beide werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für den Zeitraum die Unfallaufnahme wird die Elberfelder Str. zwischen Huxel und Mettberg voll gesperrt, hierbei wird die Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis durch Kräfte des PP Wuppertal unterstützt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell