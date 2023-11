Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bewohnerin trifft auf Einbrecher in Erdgeschosswohnung - Täter flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (21.11.) rief die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße Buchenkampsweg die Polizei, nachdem sie kurz zuvor einen Einbrecher in ihrer Erdgeschosswohnung bemerkte. Umgehend wurde eine Nahbereichsfahndung nach dem Täter eingeleitet, die jedoch erfolglos blieb.

Gegen 07:20 Uhr kehrte die Geschädigte in ihre Wohnung zurück und bemerkte den Einbrecher in ihrem Flur. Durch ihren lauten Schrei ergriff der Täter die Flucht und flüchtete über die Terrassentür fußläufig in Richtung der Bahnhaltestelle Kippekausen. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Schmuckgegenstände und Armbanduhren mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

Es konnten deutliche Hebelmarken an der Terrassentür der Wohnung festgestellt werden. Der flüchtige Einbrecher war laut Aussage der Bewohnerin circa 30-40 Jahre alt, ungefähr 1,75m groß und von kräftiger Statur. Er hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine beige Hose und schwarze Handschuhe.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung am Tatort. Hinweise zu dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell