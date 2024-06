Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Ingewahrsamnahme

Weisenbach (ots)

Ein Streit zwischen zwei bekannten Personen löste in den frühen Mittwochmorgenstunden, gegen 5:15 Uhr, einen Polizeieinsatz in der "Alter Dorfweg" Straße aus. Nach vorausgegangener Sachbeschädigung durch eine alkoholisierte 22-jährige Frau an einem Pkw, wurde ihr ein Platzverweis erteilt, dem sie nicht zu Folge leiste und stattdessen offenbar anfing lautstark umherzuschreien. Weil die junge Dame dem Platzverweis allem Anschein nach nicht nachkommen wollte und sich weiterhin unkooperativen zeigte, musste sie schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. /su

