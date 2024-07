Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 07.07.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl von Parfüm

Zwei Packungen Parfüm sind am Samstagmittag aus einem Lebensmittelgeschäft in Aurich entwendet worden. Ein 30-jähriger und 23-jähriger Auricher wurden am Samstagmittag beim Diebstahl von Parfüm in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße erwischt. Die beiden Beschuldigten wurden von einem Mitarbeiter bei dem Diebstahl beobachtet und beim Verlassen des Supermarktes angesprochen. Zusätzlich zu dem Strafverfahren wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

Wiesmoor - Diebstahl von einer Baustelle

Von einer Baustelle in der Ilexstraße in Wiesmoor sind in der Nacht von Freitag auf Samstag diverse Werkzeuge entwendet worden. Das Werkzeug wurde im Zeitraum von Freitag, 18:30 Uhr, bis Samstag, 08:30 Uhr, aus einer im Bau befindlichen Halle im Ortsteil Hinrichsfehn entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegengenommen.

Ihlow - Diebstahl von Dachrinnen

An einem Gemeindehaus in Ihlowerfehn sind mehrere Meter Dachrinnen gestohlen worden. Die Dachrinnen aus Kupfer wurden von einem Gemeindehaus an der Plaggefelder Straße in Ihlowerfehn im Tatzeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 12 Uhr abmontiert und entwendet. Die schätzungsweise 30 Meter Dachrinnen waren bereits am Dach des Gemeindehauses angebracht und wurden offensichtlich durch die Täter abgebaut. Die Polizei in Ihlow nimmt Hinweise unter 04929 917850 entgegen.

Aurich - Brand von Mülltonnen

Insgesamt drei Mülltonnen sind am Sonntagmorgen in Aurich in Brand geraten. Die gelben Wertstofftonnen gerieten am Sonntagmorgen im Zeitraum von 01:30 bis 01:50 Uhr in Brand. Ein vollständiges Abbrennen konnte auch durch die Feuerwehr nicht mehr verhindert werden. Die Mülltonnen standen hierbei auf dem Bürgersteig der Oldersumer Straße im Nahbereich der Kreuzung zur Julianenburger Straße. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag ist es auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein grauer Volkswagen war am Samstag in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:50 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts Am Pferdemarkt in Aurich geparkt. Der unbekannte Verursacher beschädigte den Volkswagen in Heckbereich und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Ihlow- Auffahren auf einen Bus

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Samstag in Ihlow gekommen. Am Samstag, gegen 11 Uhr, fuhr ein mit Fahrgästen besetzter Kraftomnibus auf der Friesenstraße, in Fahrtrichtung Westerende, in Ochtelbur und musste verkehrsbedingt abbremsen. Eine 50-jährige Frau aus Südbrookmerland mit ihrem Volkswagen bemerkte offensichtlich zu spät das Halten des Busses und fuhr auf. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich ein Kind im Volkswagen leicht. Das Auto der Südbrookmerländerin wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Bus wurde leicht beschädigt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Einbruch in Rohbau

Diverses Werkzeug ist aus einem Rohbau im Ortsteil Westerbur entwendet worden. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus in der Accumer Riege in Westerbur. Aus dem Objekt wurde diverses Werkzeug entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden, Tel.: 04931/9210.

Norden - Beleidigung in Pizzeria

Zu einer Beleidigung ist es am Samstagabend in Norden gekommen. Am Samstagabend beleidigte ein 33- jähriger Kunde aus Norden den Inhaber einer Pizzeria in Norden, weil er mit der Wartezeit von der Zubereitung der Speisen nicht einverstanden war. Die Situation war so angespannt, dass ein Erscheinen der Polizei erforderlich war. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Großheide - Brand eines Scheunentors

Ein Scheunentor ist im Ortsteil Arle am Samstagabend in Brand geraten. Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, stellte ein Fußgänger ein Feuer bei einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Südarler Landstraße in Südarle fest und informierte umgehend die Rettungskräfte über den Notruf. Mit einem Feuerlöscher verhinderten Anwohner einen größeren Schaden und das Übergreifen des Feuers auf die Scheune, sodass lediglich das Tor beschädigt wurde. Die alarmierte Feuerwehr war noch für Nachlöscharbeiten vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - E-Bike entwendet

Ein hochwertiges E-Bike ist aus der Fußgängerzone in Wittmund entwendet worden. Ein weinrotes E-Bike der Marke Hercules wurde im Tatzeitraum von Freitagvormittag, 09 Uhr bis Samstagmittag, 13 Uhr in der Brückstraße in Wittmund entwendet. Das E-Bike war in einer Lohne neben einem dortigen Drogeriemarkt abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Alkoholisierter Fahrzeugführer

Am Samstagvormittag ist es zu einer Trunkenheitsfahrt in Friedeburg gekommen. Ein 29-jähriger Friedeburger geriet mit seinem Auto am Samstagmorgen im Strooter Gast in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Hierbei wurden knapp über 0,5 Promille festgestellt und er muss er sich nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Neuharlingersiel - Anhänger löst sich und verursacht Verkehrsunfall

Ein Anhänger ist am Samstagmittag in Neuharlingersiel in den Gegenverkehr geraten. Während ein 53-jähriger mit seinem Fahrzeuggespann die Straße Poggenburg in Richtung Carolinensiel befuhr, löste sich am Sonnabendmittag gegen 12:25 Uhr der Anhänger vom Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Die entgegenkommende 50-jährige Fahrzeugführerin konnte mit ihrem Pkw nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Anhänger. Es entstand hoher Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

