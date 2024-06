POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Katalysator von Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr stürzte ein 51-jähriger Mann auf dem Radweg neben dem Paul-Martin-Ufer auf ungefährer Höhe der Einmündung zur Schwindstraße von seinem Fahrrad und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Der Radfahrer musste in der Folge stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Umstände für den Sturz sind derzeit noch völlig unklar. Da der kombinierte Fuß-/Radweg zu ...

mehr