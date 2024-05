Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Parteibüro der Partei "DIE LINKE" in Anklam mit silberner Farbe besprüht

Anklam (ots)

Am heutigen Tag (16.05.2024) gegen 08:00 zeigte ein Hinweisgeber eine Sachbeschädigung am Parteibüro der Partei "DIE LINKE" in der Mühlenstraße in Anklam an. Durch den oder die unbekannten Tatverdächtigen wurden drei große Schaufenster und eine Eingangstür des Parteibüros mit silberner Farbe besprüht. Der Tatzeitraum wird auf die Nacht vom 15.05.2024 gegen 22:00 Uhr bis zu den frühen Morgenstunden des 16.05.2024 gegen 04:00 Uhr datiert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251 2224, bei der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass im Kontext der Europa-/Kommunalwahlen 2024 grundsätzlich mit einer erhöhten Anzahl von Straftaten der Politisch motivierten Kriminalität gerechnet werden kann. Das sind vor allem Straftaten wie z.B. Sachbeschädigungen, Diebstähle von Wahlplakaten sowie Beleidigungen.

Sechs Wochen vor der Wahl können die Parteien damit beginnen Wahlplakate aufzuhängen. Seit dem 29.04.2024 wurden der Polizei für den Bereich Vorpommern-Greifswald insgesamt 131 Sachbeschädigungen von Wahlplakaten durch Verbrennen, Beschmieren, Beschädigen oder Abreißen bekannt. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich dabei nicht um Kavaliersdelikte handelt, sondern diese Delikte zumeist als politisch motivierte Taten eingestuft und entsprechend verfolgt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell