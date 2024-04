POL-OL: ++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein++

Oldenburg (ots) - ++Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer++ Am Samstag gegen 16.30 Uhr kam es in der Bahnhofsallee in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Radfahrer wollte, hinter geparkten Fahrzeugen, die Fahrbahn queren, achtete dabei nicht auf den fließenden Verkehr und übersah einen in Fahrtrichtung stadtauswärts fahrenden Audi. Der 67-jährige Fahrer des Audi versuchte noch zu bremsen, konnte ...

mehr