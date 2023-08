LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots) - Der Bürgermeister der Gemeinde Obermaßfeld-Grimmenthal erstattete Montagmorgen eine Anzeige beim zuständigen Kontaktbereichsbeamten, da Unbekannte das Ortsschild, das in der Meininger Straße aufgestellt war, entwendeten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 11:00 Uhr. Zeugenhinweise werden telefonisch (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0210674 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

