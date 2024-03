POL-DN: Fahrt endet an Holzpfosten

Titz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad erlitt am Montagabend (18.03.2024) eine 20-Jährige aus Jülich schwere Verletzungen. Gegen 19:10 Uhr bog ein 49-Jähriger aus Kerpen an der Anschlussstelle A 44/Titz mit seinem Pkw nach links auf die Landesstraße 226 in Richtung Titz ab. Hierbei stieß er mit dem Motorrad der 20-Jährigen zusammen, die die L 226 in Fahrtrichtung Linnich befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-Jährige schwer ...

mehr