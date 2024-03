Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzt nach Unfall

Titz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad erlitt am Montagabend (18.03.2024) eine 20-Jährige aus Jülich schwere Verletzungen.

Gegen 19:10 Uhr bog ein 49-Jähriger aus Kerpen an der Anschlussstelle A 44/Titz mit seinem Pkw nach links auf die Landesstraße 226 in Richtung Titz ab. Hierbei stieß er mit dem Motorrad der 20-Jährigen zusammen, die die L 226 in Fahrtrichtung Linnich befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Kerpener blieb unverletzt. Beide am Unfall beteiligte Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 226 voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell