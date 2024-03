POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots) - In der Zeit zwischen Freitag und Samstag brachen bislang Unbekannte in ein Haus in der Cormeillesstraße ein. Der Bewohner befand sich im Urlaub. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 14:30 Uhr am Freitag (15.03.2024) und 13:00 Uhr am Samstag (16.03.2024) gewaltsam Zugang zum Einfamilienhaus und durchwühlten dort diverse Schränke und Schubladen. Angaben zu Art und Umfang des Diebesgutes waren zum ...

mehr