POL-DN: Motorrad entwendet

Titz (ots) - Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzten am Montagmittag (18.03.2024) derzeit noch Unbekannte und brachen in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter drangen gewaltsam in der Zeit zwischen 12:55 Uhr und 13:50 Uhr in das Haus in der Matthiasstraße ein. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten unter anderem Bargeld und Ausweise. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche ...

