Lübeck (ots) - Am letzten Wochenende (08. - 10.03.) stellte die Polizei in Ostholstein und Lübeck insgesamt vier Autofahrer unter Alkoholeinfluss fest. Am Freitag (08.03.) befuhr ein Lkw-Fahrer die A1 mit 3,67 Promille. Ein 45-Jähriger verunfallte am Samstag (09.03) in Neustadt mit 1,67 Promille. Am Sonntag (10.03) führte eine 54-Jährige ihren Pkw bei Grömitz mit ...

mehr