POL-OH: Erfolgreiche Vermisstensuche in Fulda

LK Hersfeld-Rotenburg (ots) - Niederaula. Am Freitag (23.08.) war im Zeitraum 09.00 bis 15:20 Uhr ein schwarzer Pkw Kia in Niederaula in der Industriestraße längs zur Fahrbahn in einer Parkbucht mit der Fahrerseite zur Straße gerichtet abgeparkt. Im genannten Zeitraum kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem Pkw Kia und dellte und verkratzte hierbei die komplette Fahrerseite. Trotz des entstandenen ...

mehr