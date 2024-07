POL-GM: Versuchter Einbruch in Geschäft

Hückeswagen (ots) - Unbekannte haben zwischen 20 Uhr am Montag (29. Juli) und 7.15 Uhr am Dienstag die Bushaltestelle "Friedrichstraße" Fahrtrichtung Innenstadt beschädigt. Die Glasscheibe des Unterstandes wurde dabei zerstört. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 8199 0. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle ...

