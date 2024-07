POL-GM: E-Bike-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Wiehl (ots) - Das Vereinshaus eines Tennisclubs in der Straße "An der Landwehr" in Drabenderhöhe war in der Nacht von Sonntag auf Montag (28. / 29. Juli) Ziel von Einbrechern. Sie schlugen ein Fenster ein und stahlen mehrere Getränkekisten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

