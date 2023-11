Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/Michelstadt/Erbach: Farbschmierereien beschäftigen Polizei

Höchst/Michelstadt/Erbach (ots)

Mehrere Farbschmierereien, die in der Zeit zwischen dem 20. Oktober und 1. November an der Grundschule, einem Einkaufsmarkt im Industriegebiet "Aue und der Ernst-Göbel-Schule in Höchst, an einer Bäckerei in der Erbacher Straße und am Gymnasium in Michelstadt sowie am Treppenaufgang auf dem Wiesenmarktgelände in Erbach vor den dortigen Bierhallen von Unbekannten aufgesprüht wurden, beschäftigen derzeit die Ermittler des Kommissariats 41 in Erbach.

Auffällig ist, dass die Schmierereien immer an oder in der Nähe von Schulen oder an Orten, an denen sich oftmals Jugendliche aufhalten, angebracht werden. Die Polizei vermutet aufgrund der Ausgestaltung zudem einen Zusammenhang zwischen den Taten. Der Schaden beläuft nach derzeitigen Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche HInweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

