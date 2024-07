Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sechs Verletzte bei Unfall zwischen Krankentransportwagen und Motorrad

Nümbrecht (ots)

Am Dienstag (30. Juli) kam es auf der Kreuzung Neue Landstraße/Kirchstraße in Marienberghausen zu einem Unfall zwischen einem Krad und einem Krankentransportwagen. Die 46-jährige Fahrerin des Krankentransportwagens fuhr mit einem 83-jährigen Patienten aus Köln, dessen 77-jähriger Ehefrau und einem 23-jährigen Beifahrer aus Köln gegen 9.40 Uhr auf der L338 aus Drabenderhöhe kommend. Sie beabsichtigte die Kreuzung geradeaus in Richtung Marienberghausen zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 63 Jahre alter Motorradfahrer aus Drolshagen mit seiner 64 Jahre alten Sozia auf der "Neue Landstraße" aus Richtung Elsenroth kommend geradeaus in Richtung Herfterath. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 46-Jährige als auch ihre drei Mitfahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der 63-jährige Motorradfahrer und seine Sozia erlitten schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Das Motorrad und der Krankentransportwagen wurden abgeschleppt. Die Kreuzung war bis etwa 12 Uhr komplett gesperrt.

