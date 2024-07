Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrer verunglückt - Unfallverursacher flüchtet

Reichshof (ots)

Ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Montag (29. Juli) schwere Verletzungen zu. Er war gegen 20:15 Uhr auf der Straße "Im Euel" von Welpe in Richtung Heidberg unterwegs, als ihm in einer Linkskurve, kurz vor Heidberg, ein dunkler PKW entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste er ausweichen und geriet dabei in den Straßengraben. Dort stürzte er zunächst in ein Gebüsch und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Reichshofer konnte seine Fahrt nach Hause fortsetzen, von wo er dann mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entgegenkommende dunkle PKW setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Von ihm fehlt bisher jede Spur. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell