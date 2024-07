Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Wohnwagen

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (28. Juli) um kurz nach 23 Uhr in einen Wohnwagen in Gummersbach-Rospe eingebrochen. Der Anhänger stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Steinenbrückstraße. Die Einbrecher hebelten die Tür sowie ein Staufach auf und entkamen mit einem Akkuschrauber. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der 02261 81990 entgegen.

