Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall auf der L414 schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Am Sonntagabend (28. Juli) sind auf der Uelfe-Wuppertal-Straße/L414 zwei Motorradfahrer miteinander kollidiert. Ein 64-Jähriger zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Gegen 19.04 Uhr fuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Essen an der Spitze einer Gruppe mit drei weiteren Motorradfahrern auf der Uelfe-Wuppertal-Straße in Richtung Dahlhausen. Dabei fuhr er immer wieder Schlangenlinien. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal, der nicht zur Gruppe gehörte, beabsichtigte den 23-Jährigen in der Nähe der Einmündung zur K6 zu überholen. Bei dem Überholvorgang kam es zur Kollision der beiden Motorradfahrer. Beide Fahrer stürzten und schlitterten einige Meter über die Fahrbahn. Dabei zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Der 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 11.500 Euro.

