Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Weitere Schleusungen am Wochenende...

Pasewalk (ots)

Am Samstagvormittag wurden nach einer telefonischen Information durch zwei Hinweisgeber in Hohenfelde und am Kutzowsee (Villaweg) eine Gruppe von insgesamt vierzehn Personen nach unerlaubter Einreise fußläufig festgestellt. Bei den Personen handelte es sich um neun männliche sowie zwei weibliche afghanische Staatsangehörige, zwei Iraner und einen Inder. Neun Personen konnten Reisepässe vorweisen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Personen aus Polen kommend über die Belarus-Route geschleust worden sind. Bis auf den Inder äußerten alle Schutzersuchen in Deutschland und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Ein Iraner war minderjährig und wurde an das Jugendamt des LK VG übergeben. Der Inder wurde am Sonntag nach Polen zurückgeschoben.

Am Sonntagvormittag wurden nach einer telefonischen Information durch die Notfallleitstelle Berlin im Regionalexpress 5352 aus Polen kommend fünf afghanische Staatsangehörige auf den Bahnhof Löcknitz festgestellt. Alle Personen reisten ausweislos und damit unerlaubt nach Deutschland. Auch hier ergaben die Ermittlungen als Schleusungsweg die Belarus- Route. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein Afghane bereits in Europa registriert ist. Bei der Sichtung seines Handys wurde ein Foto mit einem gültigen französischen Aufenthaltstitel gefunden. Die elektronische Überprüfung bestätigte den Sachverhalt. Alle anderen Personen äußerten ein Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Aushändigung einer Anlaufbescheinigung für die EAE Stern-Buchholz aus dem Gewahrsam entlassen. Der in Frankreich registrierte Afghane erhielt eine Grenzübertrittsbescheinigung mit einer Frist von 4 Tagen.

