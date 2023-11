Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Donnerstag (23.11.2023) zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr im Rossertweg in Besigheim sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Vermutlich kletterte der noch unbekannte Täter zunächst auf einen Balkon und hebelte die Balkontür auf, so dass er anschließend ins Inneren des Hauses vordringen konnte. Er durchsuchte mehrere Zimmer, wobei ihm mutmaßlich Schmuck und Bargeld mit noch unbekanntem Wert in die Hände fielen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

