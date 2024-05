Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (198/2024) Geld weg - "Falsche Wasserwerker" bestehlen Eheleute im Göttinger Rodeweg

Göttingen (ots)

Göttingen, Rodeweg

Mittwoch, 22. Mai 2024, gegen 09.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Göttinger Rodeweg ist ein Ehepaar am Mittwochmorgen (22.05.24) in seiner Wohnung von zwei "falschen Wasserwerkern" bestohlen worden. Die ca. 50 Jahre alten Täter entkamen unerkannt mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Ersten Ermittlungen zufolge klingelten die Männer in "Handwerkerbekleidung" etwa gegen 09.00 Uhr an der Tür der Senioren und gaben vor, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Mithilfe dieser Lüge verschafften sie sich Zutritt in die Wohnung.

Während der eine Betrüger das Ehepaar geschickt ablenkte, konnte der Komplize vermutlich in einem unbeobachteten Moment die Räume nach Wertsachen durchsuchen und hierbei das Bargeld an sich nehmen. Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Beide werden als ca. 50 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Sie sollen eine untersetzte Statur gehabt und hochdeutsch gesprochen haben. Mehr ist bislang nicht bekannt.

Eine nach den Tätern eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

"Gefahren an der Haustür" - Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen. Schauen Sie sich die Person vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat. Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach. Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten.

Weitere Tipps gibt's im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/228-BR-Im-Alter-sicher-leben.pdf

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell