POL-COE: Dülmen/ Polizisten beleidigt

Coesfeld (ots) - Am vergangenen Donnerstag (14.09.23) hat ein Lkw einen grauen Skoda Octavia an der Kirchstraße in Ottmarsbocholt beschädigt. Gegen 15 Uhr passierte das. Das Auto stand in Richtung Dorfstraße. Anschließend rangierte der Unfallverursacher und verließ den Unfallort in unbekannte Richtung. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

