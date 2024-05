Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (196/2024) Diebstahl in Bartolfelde: Schuppen aufgebrochen, Motorrad und Felgen gestohlen

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Bartolfelde, Breslauer Straße Nacht zu Freitag, 17. Mai 2024

BARTOLFELDE (jk) - Aus einem aufgebrochenen Schuppen neben einem Einfamilienhaus an der Breslauer Straße in Bartolfelde (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.05.24) ein Motorrad der Marke KTM, Typ SMCR 690 (Foto), und vier BMW MAM B2 20-Zoll-Felgen incl. Hankook Reifen gestohlen. Der Gesamtwert der Diebesbeute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell