POL-GÖ: (193/2024) Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich - Vermisster nach Hinweis von Anwohnenden wohlbehalten in Göttingen angetroffen

Göttingen (ots) - Gemeinde Niemetal, Ortsteil Löwenhagen, Vor dem Dorfe Nacht zu Freitag, 10. Mai 2024 LÖWENHAGEN (jk) - Von einem Grundstück an der Straße "Vor dem Dorfe" in Löwenhagen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum 10. Mai (Freitag) zwei E-Bikes der Marke "Cube", eine Kettensäge ...

mehr