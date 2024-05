Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (190/2024) Streit zwischen Bewohnerinnen löst Polizeieinsatz an der Groner Landstraße aus - 40-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße

Donnerstag, 16. Mai 2024, gegen 20.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein Streit zwischen drei Bewohnerinnen war am Donnerstagabend (16.05.24) Auslöser eines größeren Polizeieinsatzes in einem Wohnkomplex an der Göttinger Groner Landstraße. Nach ersten Erkenntnissen soll ein auf dem Innenhof falsch geparktes Fahrzeug der Grund gewesen sein. In der Folge soll eine 40 Jahre alte Frau zwei andere Frauen mutmaßlich mit einem Messer bedroht haben. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen dauern an.

Als erste Einsatzkräfte den Gebäudekomplex erreichten, hatten sich insgesamt ca. 60 bis 70 Personen, darunter auch viele Kinder, im Innenhof versammelt. Es wurde lautstark geschrien und gestritten. In Anbetracht der verbal aggressiven, aufgebrachten Stimmung und der unübersichtlichen Lage wurden sofort alle im Stadtgebiet verfügbaren Funkwagen sowie auch Kräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen zum Ereignisort entsandt. Die massive Polizeipräsenz führte letztlich zu einer Beruhigung der Situation, so dass eine erste Sachverhaltsaufnahme erfolgen konnte.

Die 40 Jahre alte mutmaßliche Aggressorin wurde anschließend aus gefahrenwehrenden Gründen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen sie eingeleitet. Das beschriebene Messer konnte im Zuge der polizeilichen Maßnahmen nicht aufgefunden werden.

Etwa gegen 21.15 Uhr war der Einsatz abgeschlossen und die Einsatzkräfte verließen den Ort des Geschehens. In der Folge wurden keine weiteren Einsatzanlässe in dem Gebäudekomplex bekannt.

Am Rande des Polizeieinsatzes und ohne Bezug zu der vermeintlichen Bedrohung musste eine Frau wegen eines medizinischen Krankheitsfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bereits am Abend des 1. Mai war es in demselben Gebäudekomplex wegen einer gemeldeten Ruhestörung und den daraus resultierenden Streitigkeiten bzw. Auseinandersetzungen zwischen mehreren Hausbewohnenden zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell