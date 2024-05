Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (188/2024) Spiegel von geparktem Mercedes abgefahren - 1.500 Euro Schaden bei Unfallflucht in Wieda

Göttingen (ots)

Walkenried, Ortsteil Wieda, Am Kreuztal, Höhe Nummer 30 Mittwoch, 15. Mai 2024, zwischen 12.20 und 20.00 Uhr

WALKENRIED (jk) - Mutmaßlich im Vorbeifahren hat ein unbekanntes Fahrzeug am Mittwoch (15.05.24) in Wieda (Landkreis Göttingen) einen weißen Mercedes CLA 180 beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12.20 und 20.00 Uhr an der Straße "Am Kreuztal", Höhe der Hausnummer 30.

Bei der seitlichen Berührung mit dem am Fahrbahnrand geparkten Wagen riss dessen Außenspiegel ab. Auch der Lack der Fahrertür wurde zerkratzt. Der verursachte Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.500 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell