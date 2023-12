Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim Einbruchsdiebstahl

Landau (ots)

Am 15.12.2023 zwischen 14:30 Uhr und 22:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung in der Schillerstraße in Billigheim-Ingenheim. Aus der Wohnung wurde Schmuck im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Hinweise nimmt die KI Landau unter der Telefonnummer 06341/2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell