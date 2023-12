Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Nötigung im Straßenverkehr

Landau (ots)

Am 15.12.2023 gegen 14:55 Uhr befuhr die Geschädigte die L509 von Landau in Richtung Offenbach. Im Bereich der Carl-Bosch-Straße missachtete ein älterer PKW, eventuell Peugeot oder Golf, die Vorfahrt der Geschädigten, woraufhin diese abbremsen musste und zeitgleich die Hupe betätigte. Im Anschluss bremste das ältere Fahrzeug mehrfach bis zum Stillstand ab. Kurz vor dem Kreisverkehr blieb das Fahrzeug dann erneut stehen und der Fahrer stieg aus. Da die Geschädigte daraufhin in Panik geriet, fuhr sie an dem Mann vorbei in Richtung Offenbach. Der Mann versuchte die Geschädigte über den Einfädelungsstreifen zu überholen, was jedoch misslang. Kurz nach dem nächsten Kreisel hielten beide Fahrzeuge erneut an, woraufhin der Mann die Geschädigte aufforderte aus dem Fahrzeug zu steigen. Dieser Aufforderung kam die Geschädigte jedoch nicht nach und setzte ihre Fahrt fort. Das ältere Fahrzeug bog dann in Richtung Industriegebiet ab. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer: 06341/2870

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell