POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperverletzung im Linienbus +++ Beschuldigte Frau beleidigt Polizeibeamte

Delmenhorst (ots)

In einem Linienbus hat am Montag, 12. Februar 2024, gegen 12:30 Uhr, eine erwachsene Frau eine Jugendliche verletzt. Die verständigten Beamten der Polizei wurden von ihr beleidigt.

Zwischen einer 32-jährigen Frau aus Delmenhorst und einer 16-Jährigen aus Bremen war es im Bus im Bereich des Bahnhofs Heidkrug zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die dahingehend ausartete, dass die erwachsene Frau dem Mädchen an den Haaren riss, ins Gesicht schlug und ihr in den Oberkörper biss. Die verständigte Polizei versuchte, den Sachverhalt an der Haltestelle in Höhe der Tannenbergstraße zu klären. Dabei beleidigte die aggressive 32-Jährige die eingesetzten Beamten aufs Übelste.

Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

