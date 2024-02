Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unsichere Fahrweise führt zu Strafanzeige

Haßloch (ots)

Am 03.02.2024 gegen 01:35 Uhr wurde das Fahrzeug einer 44-Jährigen im Deidesheimer Weg in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor fuhr die Fahrzeugführerin mehrfach mit ihrem Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn. Da bei der verantwortlichen Fahrzeugführerin deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde mit dieser ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von fast zwei Promille. Aus diesem Grund wurde der 44-jährigen Haßlocherin in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Nun muss sich diese in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

