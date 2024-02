Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bereits 2018 die Fahrerlaubnis entzogen bekommen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 41-Jähriger aus Bad Dürkheim, welcher am 02.02.2024 um 15:00 Uhr in der Talstaße in 67434 Neustadt/W. mit seinem VW einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis im Jahr 2018 aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen wurde. Daher wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell